رئيس الوزراء اليمني يبحث مع سفيرة هولندا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن ارما فان دورين، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وآليات تعزيزها وتطويرها،بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء تطرق إلى المستجدات الجارية في اليمن على ضوء التصعيد المستمر من قبل الميليشيات الحوثية ومواصلة حربها ضد الشعب اليمني، والدور المطلوب من المجتمع الدولي لتنفيذ مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، وممارسة مزيد من الضغوط على إيران، لوضع حد للحرب التي أشعلها وكلائها في اليمن.

وعبر رئيس الوزراء اليمني عن تطلعه لمزيد من المساندة والدعم من قبل هولندا ودوّل الاتحاد الأوروبي للشعب اليمني في ظل الظروف الراهنة.

من جهتها، جددت السفيرة الهولندية، التأكيد على موقف هولندا المساند والداعم للشعب اليمني وقيادته الشرعية في مختلف المواقف والظروف وحتى تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني، مؤكدة استمرار بلادها في دعم الحكومة اليمنية وتقديم المساعدات الإنسانية والفنية والتنموية للشعب اليمني.