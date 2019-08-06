 الجيش اليمني يضبط كميات من الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اليمني يضبط كميات من الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي

الجيش اليمني-أرشيفية
الجيش اليمني-أرشيفية
عدن - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 10:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 10:53 م

ضبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، في مدخل مدينة مأرب، كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال المسؤول الإعلامي في توجيه اللواء 13 مشاه النقيب حافظ مراد - في تصريح لموقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني - إن "نقطة الرقع التابعة للواء 13 مشاه ضبطت 80 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر".

وأوضح النقيب مراد "أن عملية الضبط المتكررة للمخدرات بأنواعها في نقطة الرقع، وفي أكثر من نقطة تابعة للجيش الوطني وقوات الأمن تثبت للجميع أن ميليشيا الحوثي المتمردة تعتمد تجارة الحشيش وإفساد المجتمع وأن أغلب عناصرها مدمنون لهذه المواد المخدرة".


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