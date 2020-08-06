وزير الصحة اللبناني: ارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت إلى 137

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن صباح اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 137 قتيلا.

وأسفر الانفجار أيضًا، عن سقوط نحو خمسة آلاف مصاب.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية عنه، القول في تصريحات إذاعية: "الاتصالات مستمرة مع الدول العربية والأوروبية لتأمين المساعدات الطبية للبنان، ويجري التنسيق لتوحيد اللوائح حسب الأولويات، وما هو مطلوب اليوم إقامة المستشفيات الميدانية في مناطق العاصمة، ومنها مستشفيات عسكرية".

وأوضح أن مجلس الوزراء أصر على الإقامة الجبرية (للمشتبه في مسؤوليتهم عما حدث) كدليل على محاسبة المسؤولين، وكإشارة إلى أن القانون سيكون له الصوت الغالب في هذا الموضوع.

وعن ملف كورونا، تخوف حسن، من ارتفاع في الإصابات في الأيام العشرة المقبلة، مشيرًا إلى أن إسعاف الجرحى وفقدان مستلزمات الوقاية قد يكون أثر على عدد إصابات كورونا، مؤكدا أن جزءا من المستشفيات الميدانية سيخصص لإصابات كورونا.