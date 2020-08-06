حملة ترامب تطالب بتنظيم مناظرة إضافية أمام بايدن

(د ب أ)

طلبت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الأربعاء ، تنظيم مناظرة إضافية أمام المرشح المنافس المحتمل ، جو بايدن ، حيث يأتي ترامب بعد بايدن في استطلاعات الرأي ووسط الاستعدادات للانتخابات التمهيدية.

ومن المقرر إجراء المناظرة الأولى في 29 أيلول/سبتمبر، لكن في بعض الولايات يمكن للأشخاص الإدلاء بأصواتهم بالبريد قبل أسابيع من المناظرة المتلفزة.

وقالت حملة ترامب في رسالة إلى الهيئة التي تدير المناظرات إن "النهج الحالي للجنة عفا عليه الزمن ولا يعكس حقائق التصويت في عام 2020".

وكان بايدن أعلن أنه لن يتوجه إلى مؤتمر الحزب الذي يهدف لتقديم مرشحه، فيما وصف بأنه إجراء احترازي للصحة العامة وسط جائحة فيروس كورونا.

وقال الديمقراطيون في بيان الأربعاء إن بايدن "لن يسافر بعد ذلك إلى ميلووكي وسيخاطب الأمة بدلا من ذلك ويقبل ترشيح الحزب الديمقراطي من ولاية ديلاوير التي يقيم بها".

ومن المتوقع أن يحظى بايدن رسميا بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين ثان/نوفمبر ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ويعني القرار أيضا أن المتحدثين الرئيسيين الآخرين لن يحضروا المؤتمر "من أجل منع المخاطرة بصحة" المجتمع المحلي والمنظمين والأمن وغيرهم من الأشخاص المشاركين في الفعالية.

وقال الحزب إن المؤتمر سيتم بثه لمدة ساعتين كل ليلة من 17 إلى 20 آب/ أغسطس.

وأشار ترامب إلى أنه قد يخاطب المؤتمر الجمهوري في وقت لاحق من الشهر الجاري من البيت الأبيض، برغم طرح تساؤلات حول قانونية هذه الفكرة. كما تم تقليص مؤتمر الحزب.