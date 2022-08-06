احتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتخريج الدفعة رقم 23 بكلية الهندسة، للعام الدراسي 2022، أقيم برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

جاء ذلك بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والمهندس محمد كامل مقرر لجنة الفضاء بالنقابة العامة للمهندسين، والمهندس احمد محمد فرج، عضو المجلس الاعلي لنقابة المهندسين.

وشهد حفل تخرج طلاب كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حضور الفنان محمد أسامة أوس أوس، والفنانة شيماء سيف، وكان في استقبالهما الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كريم الدش عميد كلية الهندسة بالجامعة.



وقدم "حيدر"، الشكر والتحية لأولياء أمور الطلاب والطالبات، على ما قدموه من دعم لأبنائهم طوال مسيرتهم التعليمية، مؤكدا أن الفرحة اليوم تخص أولياء الأمور أكثر من الطلاب وان كان الطلاب والطالبات هم أصحاب هذا الحفل، فلا يمكن ان يتم تغافل دور الأب المربي والأم التي تنشئ النبت الصالح للمجتمع فلهم جميعا كل التحية والتقدير.

فيما قدم الدكتور كريم الدش، عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التهنئة للطلاب الخريجين، قائلا: "زرعتم على مدار الخمس سنوات وها هو يوم الحصاد أهنئكم جميعا بحفلكم المبارك كما اتقدم بالتهنئة لأولياء أموركم جميعا فهم أصحاب الاحتفال ولهم تُقدم التهانئ".

وأكد "الدش"، أنه منذ إنشاء كلية العلوم الهندسية والتكنولوجيا عام 1996، وهي تسعى لتقديم خدمة تعليمية متميزة على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك خلال إعداد الخريجين لتحمل مسؤولياتهم مع الأخذ بعين الاعتبار التراث الحضاري المتميز والتحديات الصعبة التي تواجه المجتمع وذلك لمواكبة العالم الصناعي، موضحا أن خريج الكلية يحقق أهداف بلاده في التنمية والتقدم، كما تحرص الكلية على أن تؤهل خريجيها للعمل في بيئات متنوعة الثقافات مثل العديد من الشركات العالمية المتواجدة في مصر والمنطقة، وتعمل بجدية على تطوير المهندسين المحترفين وتنمية قدراتهم مما يؤدي إلى التنمية الاقتصادية بطريقة مسؤولة تجاه المجتمع البيئة، من خلال امتلاك الكلية للعديد من المختبرات والورش وصالات التدريب والمدرجات وقاعات التدريس وقاعات الندوات والمؤتمرات على مستوى عالي من الجودة لتستوعب متطلبات الطلاب والعملية التعليمية والتدريبية.

وأشار عميد الكلية، إلى إنه نال شرف تكليف الأستاذ خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء لعمادة كلية الهندسة منذ عام، وداخل الصرح المشيد الذي أنشأته رائدة التعليم الجامعي الخاص الدكتورة سعاد كفافي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ولا يزال الجميع يسير على خطاها التي رسمتها منذ أكثر من 25 عاما وعلى مدار فترة تكليفي بتلك العمادة حاولت تسخير خبراتي السابقة في الجامعات الحكومية والخاصة في مجال التعليم من أجل خدمة الطالب، وهذا اليوم هو تسجيل للنجاح ليس نجاح الطلاب الخريجين فقط بل هو نجاح للمنظومة كاملة في كلية الهندسة، في ظل إشراف إدارة الجامعة ومجلس الأمناء.

من جانبه قدم الدكتور وائل بهلول مشرف حفل خريجي كلية الهندسة، الشكر لكل من ساهم في إعداد وتنظيم حفل تخرج الطلاب، وقال إن هذه الليلة يحتفلون بكل فخر واعتزاز بتخرج ما يزيد عن 200 مهندس ومهندسة، مباركا لهم تخرجهم بعد هذه المسيرة الطويلة من العمل المستمر والجهد والمثابرة كُللت بالوصول الى يوم حفل التخرج والتكريم، كما قدم التحية إلى أولياءَ الأمور ضيوف الحفل، قائلا: "أزف لكم اجمل التهاني والمباركات على تخرج ابنائكم واشكركم على ما قدمتموه لهم ليصلوا الى هذا اليوم فضَحًيتم بالغالي والنفيس من اجلهم".

ونصح "بهلول" الطلاب الخريجين قائلا: "في ظل هذه الفرحة يجب أن تتذكروا في كل خطوة من خطوات رحلتكم انكم مرآة لجامعتكم العريقة، وعليه فان المهام الملقاة عليكم كبيرة بحجم طموحاتكم واحلامكم، فلا تتهاونوا في تحمل مسؤولياتكم وبناء وطنكم، وأدعو الله عز وجل أن يكون القادم لكم هو الأفضل، وأن تثبتوا لأنفسكم ولذويكم أن انتهاء المرحلة الجامعية هو بداية لمرحلة جديدة تخطوا فيها أولى الخطوات نحو مستقبل مشرق".

وعلى هامش الحفل كرم د. أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الفنان أوس اوس والفنانة شيماء سيف، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، المهندس محمد كامل، مقرر لجنة الفضاء بالنقابة العامة للمهندسين، والمهندس احمد محمد فرج، عضو المجلس الاعلي لنقابة المهندسين.

ووجهت شيماء سيف الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تكريمها ، مؤكدة أنها تفخر بهذا التكريم، وهنأت الطلبة بالتفوق، وطالبت أولياء الأمور بإطلاق الزغاريد احتفالا بأبنائهم.

كما وجه الفنان أوس أوس الشكر للقائمين على الجامعة مؤكدا أن مسرح مصر وش الخير عليه منذ بداياته الفنية.