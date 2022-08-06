فاجئ أحد الحضور من جمهور حفل الفنان عمرو دياب بالعلمين أرينا في مدينة العلمين الجديدة، بالصعود على خشبة مسرح الحفل وأهدائه هدية، وحرص "الهضبة"على شكره والتقاط صورة معه.

وكان عمرو دياب قد داعب جمهور حفله الأخير بالعلمين أرينا في مدينة العلمين الجديدة، قائلا: "متقولوش غني حاجة علشان مش هغنيها النهاردة.. في مفاجآت كتيرة".

وحرص على شكر فريق عمله بأغانيه الأخيرة، ومنهم الملحنون محمد يحيى، وعزيز الشافعي، ومدين، والموزعان توما، ووسام عبد المنعم، والشاعر تامر حسين، وغنى معهم الأغاني التي تعاون معهم فيها.

وقدم عمرو دياب عددا من أغانيه في حفله بين القديم والجديد، ومنها (ده لو اتساب، بحبه، والله لا أحبك موت، أنت الحظ، وياه، راجع، قدام مرايتها، قمرين، يتعلموا).

وكان عمرو دياب قد بدأ حفله، بالعلمين أرينا في مدينة العلمين الجديدة، بأغنية "يا أنا يا لاء"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي قدر بالآلاف، وعبر عمرو عن سعادته بهذا الجمهور الضخم قائلا: "ما شاء الله ما شاء الله.. مبسوط جدا إني معاكم، ويارب صيف حلو عليكم وأشوفكم كل سنة هنا".

وتوافدت أعداد كبيرة من جمهور عمرو دياب منذ ساعات، للحفل الذي يحييه بالعلمين أرينا، في مدينة العلمين الجديدة، ومع بداية توافد الجمهور قدم المنظمون عرضا بالمظلات فوق منطقة الحفل.