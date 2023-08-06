إزالة 16 تعديا بـ5 مراكز في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور، والالتزام بالقانون، وعدم البناء المخالف نهائيا؛ للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ، والالتزام ببذل أقصى جهد، والتعامل بكل حسم لردع المخالفين، وتأكيد هيبة الدولة، واسترداد حقها كاملا.

وذكرت "بلبع"، في بيان لها اليوم الأحد، أن حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن إزالة 16 تعديا على مساحة 1815 مترا بنطاق 5 مراكز عبارة عن:

إزالة 6 تعديات بمساحة 1020 مترا عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وشدة خشبية لمبنى مخالف على أرض زراعية بالدلنجات، و6 تعديات بمساحة 375 مترا عبارة عن أسوار طولية وعرضية وشدات خشبية بكوم حمادة، وحالتي تعد بمساحة 200 متر عبارة عن شدات خشبية لعمل سملات خرسانية في المحمودية.

وإزالة تعد بمساحة 170 مترا عبارة عن شدة خشبية بقرية سماديس البلد التابعة لقرية بويط بالرحمانية، وتعد بمساحة 50 مترا عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بكفر الدوار.

وأكدت المحافظة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لرصد أعمال البناء المخالف، حيث سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.