عضو شعبة المواد الغذائية: أتمنى وصول سعر السجائر لـ200 جنيه

عبّر أحمد عتابي، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، عن أمنيته بوصول سعر السجائر إلى 200 جنيه.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، إن السجائر سلعة ليست رئيسية، وبالتالي إذا ارتفع سعرها يمكن للمواطن ألا يشتريها.



وشدد على ضرورة تدوين الأسعار على علبة السجائر لمعرفة المسئول عن ارتفاع الأسعار سواء الدولة أو الشركة المصنعة أو التجار، داعيا المواطنين لأداء دورهم في الإبلاغ عن أية ارتفاعات في الأسعار.



ولفت إلى أن 90% من زيادة الأسعار طبيعية، معتبرا أن التاجر ليس من مصلحته زيادة الأسعار حتى لا تبور سلعه.



ونوه بأن الدولة تعطي سلعا تموينية لـ64 مليون مواطن، وعدد كبير منهم لا يستحق الدعم، معقبا: «مفيش دولة في العالم بتعمل كده.. لازم نعمل تنقية للمستحقين ونشوف مين يستحق الدعم ومين لا يستحق الدعم».