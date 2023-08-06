 رئيس بلدية موسكو: الدفاعات الجوية دمرت طائرة درون معادية - بوابة الشروق
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رئيس بلدية موسكو: الدفاعات الجوية دمرت طائرة درون معادية

وكالات
نشر في: الأحد 6 أغسطس 2023 - 1:28 م | آخر تحديث: الأحد 6 أغسطس 2023 - 1:28 م

قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية دمرت طائرة بدون طيار "درون" معادية لدى اقترابها من العاصمة الروسية، يوم الأحد.

وكتب سوبيانين، على تطبيق "تليجرام"، قائلاً إن طائرة درون اقتربت من موسكو حوالي الساعة 11 صباحا، بحسب وكالة "رويترز".

واتهمت روسيا، أوكرانيا بشن هجومين بطائرات بدون طيار "درونز" على العاصمة موسكو الأسبوع الماضي.

وتوعدت روسيا، السبت، أوكرانيا بالعقاب لاستخدامها زورقا مسيرا في مهاجمة ناقلة وقود مدنية بالقرب من مضيق كيرتش، فيما وصفته بأنه "عمل إرهابي" عرض حياة طاقم الناقلة للخطر وهدد بحدوث "كارثة بيئية واسعة النطاق".

وكان سلاح الجو في كييف قد أعلن، اليوم الأحد، إن روسيا شنت عدة موجات من القصف على أوكرانيا خلال ليل السبت، باستخدام 70 سلاحا للهجوم الجوي، بما في ذلك صواريخ كروز وصواريخ فرط صوتية وطائرات درونز إيرانية الصنع.


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