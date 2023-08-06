أبدى الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، استغرابه الشديد من الشائعات التي ترددت عن وفاة الدكتور أحمد عمر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، مساء الأحد، إن هذه هي المرة العاشرة التي تتردد فيها هذه الشائعة.



وأضاف أنه كان برفقة هاشم في الساعات الماضية، وأن «الأخير» علم بالفعل بترديد هذه الشائعة، مشيرا إلى أنّ هاشم يتساءل في كل مرة عمن له مصلحة في الإعلان عن وفاته على غير الحقيقة.



وفيما أكّد أن ترديد مثل هذه الأمور يؤثر على الحالة العامة لعمر هاشم، فقد أشار إلى أنّه لا يعرف نشر مثل هذه الأخبار الغريبة.



وأوضح أن هاشم سيجري عملية غدا، وأنه بحالة صحية جيدة جدا في الوقت الحالي، معقبا: «هو في تمام الصحة والعافية والتركيز».



وتابع: «الناس تبحث عن التريند دون مراعاة لأي حالة صحية أو نفسية لمن يتم ترويج الشائعات ضده»، لافتا إلى أن هناك أكثر من مؤسسة يمكن الاستناد إليها للتأكد من الوضع الصحي للدكتور هاشم مثل الأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.