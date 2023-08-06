محافظ أسوان يوزع هدايا الرئيس السيسي على المستفيدين من الوحدات السكنية بمنطقة الصحابي

وزع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الأجهزة الكهربائية والمعمرة والأثاث والمفروشات على المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية الجديدة بمنطقة الصحابي، بإجمالي 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب لتوفير حياة وبيئة آمنة للمواطنين الذين سيُقيمون فيها ضمن المشروع القومي لتطوير العشوائيات، وذلك وسط إطلاق الزغاريد وأجواء من الفرحة والسعادة من أهالي المنطقة.

وتفقد محافظ أسوان، أعمال هدم وإزالة المنازل والمباني القديمة بالمنطقة تمهيدا لتحويلها على غرار "حي الأسمرات" بخلق محاور مرورية جديدة وسط المدينة، فضلا عن المنشآت الخدمية المتعددة، لتتكامل مع أعمال التطوير والتجميل بمنطقة الطابية التاريخية، وباقي المناطق والشوارع المستهدفة.

ونقل اللواء أشرف عطية، تحيات رئيس الجمهورية للمواطنين والأسر، وتأكيد القيادة السياسية بالقضاء على جميع المناطق العشوائية، حيث تعتبر منطقة الصحابي آخر منطقة عشوائية بمحافظة أسوان بعد الانتهاء من تطوير عزبة الفرن بمنطقة كيما بإجمالي 83 منزلا ومبنى لوقوعهم في مخرات السيول، وأيضا منطقة الناصرية بإجمالي 29 منزلا، والتي تأتي ضمن العشوائيات ذات الخطورة من الدرجة الأولى.

وحرص المحافظ، على تناول مشروب الشاي مع الأسر، ليتناقش معهم في المراحل التالية لتطوير منطقة الصحابي، والمخطط الذي سيتم تنفيذه لتحويلها لمنطقة جذب آمنة للخدمات بعد أن كانت من أكبر البؤر العشوائية للحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، ولتتجسد فيها الحياة الكريمة للمواطن، مشيرا إلى أن ما تحقق في منطقة الصحابي جاء نتيجة جهود متواصلة ومكثفة بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية بقيادة المهندس خالد صديق، وسط متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وكذلك الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ليصب كل ذلك في مصلحة المواطنين، ويعمل على إحداث نقلة حضارية لمنطقة الصحابي.

رافق المحافظ في جولته خلال تفقده للوحدات السكنية بعمارات الصحابي بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد مدني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى مديري ومسئولي الجهات التنفيذية، وشباب المتطوعين من ذوي الهمم بمديرية الشباب والرياضة، وشباب المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.