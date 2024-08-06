 إصابة شخصين أحدهما بحالة خطيرة جراء هجوم بدرون على شمال إسرائيل - بوابة الشروق
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إصابة شخصين أحدهما بحالة خطيرة جراء هجوم بدرون على شمال إسرائيل

وكالات
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 1:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 1:37 م

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن شخصين أصيبا، أحدهما في حالة خطيرة، جرّاء هجوم بطائرة بدون طيار (درون) في شمال إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن الهجوم وقع في بلدة المزرعة القريبة من نهاريا في شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود مع لبنان، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

في المقابل، أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية، في بيان، شن هجوم بسرب من الطائرات بدون طيار على أهداف عسكرية قرب عكا بإسرائيل.

ويأتي هذا فيما تترقب إسرائيل منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران "وحزب الله" اللبناني وحركة حماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران الأربعاء الماضي، والقيادي العسكري البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر في بيروت الثلاثاء الماضي.

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