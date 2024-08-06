من هو النائب الذي اختارته كامالا هاريس لها في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

أفادت تقارير أجنبية باختيار نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة لرئاسة الانتخابات كامالا هاريس للحاكم التقدمي عن ولاية مينيسوتا تيم والز، ليكون رفيق السباق انتخابات الرئاسة لعام 2024 على بطاقة نائب الرئيس، وذلك بعد أسابيع من التكهنات بشأن المرشحين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن والز (60 عاماً)، وهو أب لطفلين وكان قد تزوج معلمته جوين منذ عام 1994، ينضم إلى السباق الرئاسي في انتصار لليسار التقدمي من الحزب الديمقراطي، والذي كان قلقاً بشأن دعم المنافسين الآخرين لإسرائيل.

من حاكم مينيسوتا؟

بعدما نشأ في بلدة صغيرة في نبراسكا، بدأ العمل في التدريس. وذهب أولا إلى الصين ثم انتقل إلى الفصول الدراسية في نبراسكا ومينيسوتا.

في مينيسوتا، بحسب "ديلي ميل"، قنن والز الحق في الإجهاض، ووقع على أمر الحصول على وجبات مدرسية مجانية شاملة، كما شرع الماريجوانا الترفيهية، وأعطى حقوق التصويت للسجناء السابقين.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن المعلم السابق ينسب إليه أيضاً أنه من بدأ وصف الجمهوريين بـ"غريبين"، وهي حالة هوس سيطرت على الحملة الانتخابية منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من السابق.

ومن المتوقع أن يتم اختيار الاثنين رسمياً رئيساً ونائباً للرئيس في سباق الانتخابات خلال المؤتمر الوطني للحزبي الديمقراطي الذي سيبدأ في 19 أغسطس في شيكاغو.

وحصلت هاريس على ما يكفي من جعم المندوبين خلال يومين فقط من إعلان بايدن انسحابه في من محاولة إعادة انتخابه.

والآن، سينضم والز إلى هاريس، مساء الثلاثاء، خلال أول محطة لحملتهما الانتخابية في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وسيتجه الاثنان بعد ذلك إلى ست ولايات متأرجحة أخرى ضمن جهود انتخابية ستستمر خمسة أيام هذا الأسبوع، والتي ستتضمن جورجيا، وميشيجان، وويسكونسن، وكارولينا الشمالية، ونيفادا، وأريزونا.