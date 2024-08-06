روى فارس علي طالب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية والحاصل على صفر، كيفية عدم حصوله على أي درجة في الامتحانات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إنه كتب إجابات لكن المشكلة كانت في درجات الحرارة المرتفعة.

وأضاف: «كنت بسند على البابل شيت، وبسبب العرق الورقة باشت، طلبت من المراقب يغيرها، في البداية رفض وبعدها بـ10 دقائق غيّرها لي».

وأوضح أن المراقب أبلغه بأنه سيخوض الامتحان في لجنة خاصة، فطلب أن ينزل للحمام ليغسل يديه ووجهه من العرق، فوافق المراقب.

وأشار إلى أنه بعد مرور ربع ساعة أدخله المراقب مرة أخرى إلى اللجنة، مؤكدا أنه لا يوجد ما يثبت تورطه في مشاغبة أو شيء من هذا القبيل خلال الامتحان، ولم يتم تحرير محضر غش له.

وأوضح أن هذه الواقعة كانت في مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية)، وقد جاءه رئيس الدور وطلب منه النزول لمكتبه بعد الامتحان، مشيرًا إلى أن الأخير حاول أن يجعله يوقع على أنه مزّق «البابل شيت».

ونوه بأنه أدّى الامتحانات في كل المواد، لكن تم إلغاؤها بالكامل بسبب ما جرى في واقعة اللغة الفرنسية.

وأفاد بأن تواصل مع وزارة التربية والتعليم التي أرسلته بدورها للكونترول، وهناك تبين له أن المحضر الخاص به يتحدث عن أنه مزق الورقة ثم غادر اللجنة ثم عاد لاستكمال الامتحان.

وعبر عن استغرابه لهذا الأمر، قائلا إنه من المستحيل أن يحدث ذلك في ظل وجود أمن على باب المدرسة.



وعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن مؤشرات وإحصائيات نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وبلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام %81.3، حسبما صرح الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة.