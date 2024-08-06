مجلس الدولة الليبي يتعثر في اختيار هيئة رئاسة جديدة

تعثر المجلس الأعلى للدولة الليبي في اختيار هيئة رئاسة جديدة في الاقتراع الذي تم اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس.

وجاء التعثر بعد الإعلان عن نتائج الجولة الثانية من الاقتراع والتي حصل فيها الرئيس السابق للمجلس خالد المشري على 69 صوتا من أصل 139، فيما حصل الرئيس الحالي محمد تكالة على 68 صوتا، ما دفع مؤيديه إلى الاعتراض، مطالبين باحتساب ورقة كتب اسم تكالة على ظهرها، وهو أمر اعتبره مؤيدو المشري مخالفة للقانون الداخلي للمجلس.

وطالب تكالة بإعادة التصويت في الوقت الذي طالب مؤيدو المشري بعدم احتساب الورقة واعتبار المشري فائزا، بينما دعا البعض للاحتكام للجنة القانونية بالمجلس وآخرون باللجوء للقضاء.

ولم يحسم صراع الرئاسة من الجولة الأولى حيث حصل تكالة على 67 صوتا، وجاء المشري ثانيا ب 54، فيما حصل المرشح الثالث عادل كرموس على 17 صوتا.

ومن المتوقع أن تؤثر نتيجة التصويت على مدى التقارب بين مجلس الدولة في طرابلس ومجلس النواب في بنغازي، خاصة على مواضيع حساسة أبرزها التوجه للانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤجلة منذ ديسمبر 2021، وكذلك ميزانية العام الحالي التي أقرها النواب ورفضها مجلس الدولة ورئيسه محمد تكالة.

وكان المشري شغل منصب رئيس المجلس منذ أبريل 2018، قبل أن يطيح به تكالة في انتخابات العام الماضي بـ 67 مقابل 62 صوتا للمشري.