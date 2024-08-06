محلل إسرائيلي عن السنوار: حماس اختارت أخطر شخص لقيادتها

علق آفي يسخاروف، محلل شئون الشرق الأوسط في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على اختيار حركة حماس ليحيي السنوار لرئاسة مكتبها السياسي، بالقول إن "حماس اختارت أخطر شخص لقيادتها".

بعد مرور أقل من أسبوع على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، أعلنت حماس، اليوم الثلاثاء، اختيار ي السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة.

وفي حين نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عن نائبة للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قولها: "ليس لدينا تعليق على اختيار السنوار رئيسا لحركة حماس"، قال مسئولون أمريكيون في يونيو الماضي إن المخابرات الأمريكية تعتقد أن السنوار، الزعيم القوي للحركة في غزة، والذي يُعتقد أنه صانع القرار الرئيسي للحركة بشأن أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، يعتقد أن حماس على الأرجح قادرة على النجاة من محاولة إسرائيل لتدميرها.



