9 شهداء خلال توغل الاحتلال الإسرائيلي في جنين وطوباس

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استشهد 5 فلسطينيين، اليوم، في قصف إسرائيلي على جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد ساعات من استشهاد 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال في بلدة قرب طوباس.

وأفادت قناة الجزيرة بأن طائرتين إسرائيليتين بدون طيار استهدفتا بشكل منفصل سيارتين في الحي الشرقي بمدينة جنين، مشيرا إلى تقارير عن 7 إصابات أخرى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن القصف أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين، مضيفا أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارات الإسعاف لمنعها من الوصول إلى الضحايا.

من جهتها، قالت مصادر طبية، إن طواقم الإسعاف انتشلت جثمان شهيد رابع في القصف الذي وقع بالمنطقة الشرقية من جنين.

في المقابل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرات سلاح الجو استهدفت في غارتين ما سماها خلايا مسلحة خلال عملية عسكرية في منطقة جنين.

ولليوم الثاني، واصلت قوات الاحتلال توغلها في جنين معززة بالجرافات العسكرية، وقامت في الساعات الماضية بعمليات تجريف وتخريب للبنية التحتية.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام في جنين أن مقاتليها وآخرين من فصائل المقاومة تصدوا لقوات الاحتلال المتوغلة في مدينة جنين ومخيمها.

فيما قالت كتيبة جنين في سرايا القدس، إنها فجرت عبوة ناسفة معدة مسبقا في آلية عسكرية إسرائيلية بجنين وحققت إصابات مباشرة.

وأضافت أن المقاومين خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحامها بلدة عقابا شمالي مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت قناة الجزيرة إن قوات إسرائيلية خاصة داهمت البلدة وحاصرت منزل أحد الفلسطينيين في البلدة، واعتلت قناصتها أسطح البنايات المحيطة بالمنزل، ما أدى لاندلاع اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وجرى تشييع الشهداء في بلدة عقابا طوباس، وبالتوازي تم الإعلان عن إضراب عام في المحافظة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال المدينة فجر أمس.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي باتجاه مركبات فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة سنجل شمالي محافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين غرب بيت لحم جنوب الضفة. وأجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية وسط البلدة على إغلاقها، واحتجزت عددا من الشبان بعد أن فتشت مركباتهم.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، صعد الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، في مختلف مناطق الضفة بما فيها القدس، وهذا أسفر عن استشهاد 604 فلسطينيين، وإصابة نحو 5400 آخرين بجروح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.