اللجنة العامة بالإسماعيلية تعلن الحصر العددي لانتخابات الشيوخ

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الإسماعيلية، الحصر العددي للأصوات، عقب انتهاء عمليات الفرز والمراجعة بجميع اللجان الفرعية، وذلك بمشاركة بلغت 169.872 ناخبا من إجمالي 999.248 ناخبا مقيدين في جداول الانتخابات.

وجاءت النتائج الأولية لنظام القائمة كالتالي:

حصلت القائمة الانتخابية على 163.482 صوتا، من إجمالي الأصوات الصحيحة البالغة 164.052 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات التي لم تنتخب القائمة 570 صوتا، بينما تم تسجيل 5.820 صوتا باطلا.

النظام الفردي

بلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 161.552 صوتا، مقابل 8.320 صوتا باطلا.

وجاءت الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على النحو التالي:

مجدي سعد علي زايد وشهرته مجدي زايد: 66078 صوتًا.

علي سعيد شعيب عبدالله:18601صوتا

مجدي عاشور أمير محمد وشهرته الشيخ مجدي: 340 صوتا

سهير حازم مأمون فودة: 1800 صوت

أحمد حسن شحاتة محمد سعد الدين: 1315 صوتا

أحمد صالح إبراهيم العايدي: 10258صوتا

محمد غنام أحمد عمر: 34121 صوتا

منار خالد محمود أحمد: 2002 صوت

إلهام السيد منصور نافع: 2800 صوت

نصار حسن إبراهيم محمد: 4605 أصوات

رمضان إمام علي غنيم: 7921 صوتا

طاهر سليم محمد سالم: 8631 صوتا