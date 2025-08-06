الأمم المتحدة تدين احتجاز الرهائن وتنتقد سلوك إسرائيل في حرب غزة

أدان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين، ميروسلاف ينتشا، طريقة التعامل مع الرهائن، وجدد دعوة الأمم المتحدة للإفراج غير المشروط عنهم.

وفي الوقت ذاته، سلط الضوء على الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة، مشيرا إلى الحصار الإسرائيلي والعمليات العسكرية المتواصلة.

وأعربت غالبية ممثلي الدول في مجلس الأمن عن تعاطفهم مع الرهائن الإسرائيليين، فيما وجه عدد منهم انتقادات لسلوك إسرائيل في الحرب، التي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين.

ودعا العديد من الدبلوماسيين إسرائيل إلى إنهاء الحرب ورفع الحصار المفروض على غزة.