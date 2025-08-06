كمبوديا: استمرار الهدوء على الحدود مع تايلاند

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الوطني في كمبوديا مالي سوتشيتا، في عرضها للمستجدات بشأن الصراع مع تايلاند، خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم الأربعاء إن الوضع على الحدود بين كمبوديا وتايلاند مازال هادئا هذا الصباح.

وأضافت أنه على الرغم من أن الوضع على الحدود بشكل عام مستقر، إلا أن منطقة آن سيس (الحدودية) مازالت تحت مراقبة وثيقة من قبل القوات الكمبودية، في أعقاب انسحاب المعسكرات التايلاندية في المنطقة، حسب صحيفة خمير تايمز الكمبودية اليوم الأربعاء.

وأضافت "منطقة آن سيس الحدودية تخضع حاليا لمراقبة مشددة من قبل القوات الكمبوديا لتعزيز تنفيذ روح وقف إطلاق النار الذي تلتزم به كمبوديا بشكل صارم".

وأكدت مجددا على الشروط الأربعة الرئيسية لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجيشين التايلاندي والكمبودي وهي (1) وقف الأعمال العدائية و(2)عدم تحرك القوات أو التعزيزات و(3) ويجب أن تبقى القوات من كلا الجانبين في مواقعها الحالية و(4) إنشاء فرق اتصال مشترك للاتصال والتنسيق.

وأكدت على أن الحكومة الملكية الكمبودية إلى جانب القوات المسلحة تلتزم بشكل كامل باحترام وتنفيذ وقف إطلاق النار بنية حسنة وعزم لا يتزعزع.

وكان قد تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في 28 يوليو عقب ضغوط اقتصادية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حذر الدولتين المتحاربتين من أن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقيات تجارية معهما إذا استمر القتال. وخفضت واشنطن الرسوم الجمركية على السلع القادمة من البلدين من 36% إلى 19% في الأول من أغسطس عقب الهدنة.