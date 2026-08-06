نحو 20 ألف سفينة تعبر البوسفور في النصف الأول من 2026

شهد مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول، شمال غربي تركيا، عبور 19 ألفا و277 سفينة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات حصلت عليها الأناضول من وزارة النقل والبنية التحتية التركية، لم تعبر أي سفينة يزيد طولها على 300 متر المضيق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وشهدت الفترة بين أبريل ويونيو عبور 26 سفينة من هذا الحجم.

ومن بين السفن التي عبرت المضيق خلال النصف الأول من العام 3 آلاف و757 سفينة للبضائع السائبة، و6 آلاف و814 سفينة شحن عام، و3 آلاف و201 ناقلة غير محددة النوع، إلى جانب سفن من أنواع أخرى.

ووفقا لبيانات وزارة النقل والبنية التحتية التركية، بلغت الحمولة الإجمالية للسفن التي استخدمت مضيق البوسفور خلال الفترة المذكورة، 301 مليونا و539 ألفا و517 طنا إجماليا.

وأظهرت البيانات أن متوسط عدد السفن التي عبرت مضيق البوسفور يوميا بلغ 107 سفن.