كندا تقبل ترشيح السفير الصيني الجديد في أوتاوا

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريسيا فريلاند، قبول ترشيح السفير الصيني الجديد في أوتاوا، واصفة القرار بأنه "خطوة للأمام وسط نزاع كبير بين الدولتين".

وقالت الوزيرة الكندية -في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون اليوم الجمعة- "أعلنت الصين الآن سفيرها الجديد إلى كندا ، لذلك هذه خطوة إيجابية". وأضافت "لدى كلا البلدين الآن سفراء جدد تم قبولهم. وهذا يعطينا خطوة أخرى إلى الأمام في هذه العلاقة ".

تأتي تصريحات الوزيرة الكندية بعد إعلان تعيين دومينيك بارتون سفيرا جديدا لكندا في بكين، وهو المنصب الذي ظل شاغرا لمدة ثمانية أشهر.

ورشحت بكين مؤخرا مسئول وزارة الخارجية كونج بيو ليكون سفيرا في أوتاوا.

وتوترت العلاقة بين البلدين بعد اعتقال كندا المديرة التنفيذية لشركة (هواوي) الصينية منج وان تشو، في بريتش كولومبيا، في الأول من ديسمبر بناء على أمر من الولايات المتحدة.