مدير «تعليم الإسكندرية»: وضع آلية لتنفيذ مبادرة تجميل المحافظة

عقد وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية يوسف الديب، مع مدير عام التعليم الفني عادل عبد الوارث، ومديري عموم الإدارات التعليمية ومديري المدارس الفنية وموجهي التربية الفنية والزخرفة، لوضع آلية تنفيذ مبادرة المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوة "تجميل شوارع و ميادين الإسكندرية".

وقال الديب في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن الهدف من هذه المبادرة هو إعادة الرونق إلى شوارع وميادين الإسكندرية، مضيفًا أن طلاب الإسكندرية سيشاركون من خلال توجيه التربية الفنية وتوجيه الصحافة والإعلام والتعليم الفني بأقسام الزخرفة والتربية الزراعية والصناعية والمنسوجات.

وأضاف الديب أنه تزامنًا مع مبادرة تجميل الإسكندرية بالمديرية كلف قنصوة، رؤساء الأحياء ومسؤولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئة والأجهزة المختصة بتسيير قوافل متابعة للمرور على المدارس والمساعدة في تنظيفها من الداخل والخارج وتقليم الأشجار استعدادًا للعام الدراسي الجديد.