ضبط المتهمين بالتشاجر مع طالبتين ومدرب سباحة بأحد أندية الفيوم

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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن حدوث مشاجرة داخل أحد الأندية بالفيوم.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمناً قيام 3 أشخاص بالتعدى على (طالبتان ومدرب سباحة) دون حدوث ثمة إصابات حال تواجدهم بأحد الأندية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين أشقاء الطالبتين والمشكو في حقهم بسبب اللهو داخل النادى المشار إليه، تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها المشكو فى حقهم على الطالبتين بالضرب، وحال تدخل مدرب السباحة لفض الاشتباك تعدوا عليه بالضرب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهم وبمواجهتهم أكدوا ما جاء بالفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.