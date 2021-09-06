الكاظمي: العراق يولي أهتماما كبيرا بالعلاقة مع الإتحاد الأوروبي

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، حرص بلاده على الإفادة من التجربة الأوروبية في تحويل التنوع إلى عنصر قوة، عبر اتباع الآليات الديمقراطية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي استقبل اليوم، الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، السيد جوزيف بوريل والوفد المرافق له".

وقال الكاظمي خلال اللقاء، بحسب البيان، إن "العراق يولي اهتماماً كبيراً للعلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي كافة في مختلف المجالات، ولاسيما السياسية، والاقتصادية، والثقافية منها".

من جانبه، أوضح بوريل "التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العراق في جميع المستويات، وتعضيد جهود الحكومة العراقية الإصلاحية، وخطواتها التنموية باتجاه تطوير الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة".

وأشار بوريل إلى "الحرص على دعم الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة عبر إرسال فرق مراقبة من المفوضية والبرلمان الأوروبيين".

وأشاد بوريل، أيضاً، باضطلاع العراق بدور محوري إقليمي كملتقى لوجهات النظر، وبما تمثله بغداد من عنصر دعم لاستقرار المنطقة وترسيخ السلم والأمن فيها".

يشار إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في العاشر من الشهر المقبل.