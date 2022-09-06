أمريكا تؤكد موقفها بعدم جعل العراق ساحة للصراع مع الآخرين

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة عدم جعل العراق ساحة للصراع مع الآخرين.



وقالت ليف خلال إجتماع مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع" لتقدم ونجاح العراق على الصعد كافة"،حسب بيان لمستشارية الأمن القومي العراقي.



من جانبه، أكد الأعرجي" أن العراق بحاجة إلى علاقات متوازنة مع الجميع، مبنية على احترام سيادته، والتعاون والشراكة، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة" .



واستعرض الأعرجي مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي خلال الاجتماع أبرز القضايا والمستجدات السياسية في العراق والمنطقة، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول السوري، ومكافحة الإرهاب والمخدرات وتعزيز أطر التعاون والشراكة بين بغداد وواشنطن، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.