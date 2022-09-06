تراجع أسعار الغاز في أوروبا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات اليوم الثلاثاء، بأوروبا مع تراجع أسعار الكهرباء في ظل تحركات الحكومات الأوروبية لحل أزمة الطاقة بعد قرار روسيا وقف ضخ الغاز عبر خط نورد ستريم1 الرئيسي إلى أجل غير مسمى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة الهولندية وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية تراجعت بنسبة 13% بعد ارتفاعها أمس.

وأضافت أن قرار موسكو عدم استئناف ضخ الغاز الطبيعي عبر خط نورد ستريم1 صباح السبت الماضي كما كان مقررا بعد توقف لمدة 3 أيام لإجراء عملية صيانة دورية، دفع الحكومات الأوروبية إلى وضع خطط للتدخل في سوق الطاقة بهدف الحد من ارتفاع الأسعار، في إطار مساعي الحكومات لتجنب حدوث انقطاع في إمدادات الكهرباء خلال فصل الشتاء وحماية الاقتصاد من الدخول في دائرة الركود.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه ليس من الممكن استئناف إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" حتى إشعار آخر بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله أمام منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك: "لا نعرف كيف سيتم تنفيذ أعمال الإصلاح لأن العقوبات تمنع ذلك".

وأشار إلى أن "المسؤولية عن الوضع تقع، مع الأسف، بالكامل على عاتق الدول الأوروبية والدول التي فرضت عقوبات" على روسيا.

وأعلنت روسيا يوم الجمعة الماضي أنها ستعلق شحنات الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب حتى إشعار آخر.

وأشارت جازبروم إلى مشاكل فنية تتعلق بالعقوبات الأوروبية بسبب التوقف.

وفي إيطاليا أظهرت وثيقة متداولة أصدرتها وزارة التحول البيئي أن البلاد تستهدف خفض استهلاك الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء عبر زيادة استخدام الفحم، وخفض درجة التدفئة في جميع الأنحاء، فضلا عن دفع المواطنين إلى تغيير عاداتهم، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وتستهدف إيطاليا في إطار هذه الخطة خفض استهلاك الغاز بواقع 8,2 مليار قدم مكعب بحلول شهر مارس المقبل، من أجل تحقيق معدل الخفض الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي والبالغ نسبته 15%.

وتقدر إيطاليا استهلاكها من الغاز في الفترة بين أغسطس من العام الحالي ونهاية مارس من العام المقبل، بنحو8ر54 مليار قدم مكعب.

ومع تقدم التعاملات تراجع سعر الغاز الهولندي بنسبة 9ر8% إلى 224 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل، بعد ارتفاع السعر أمس بنسبة 15% في تعاملات بورصة أمستردام.

وفي لندن تراجع سعر الغاز البريطاني اليوم بنسبة 12%. وفي سوق الكهرباء تراجع سعر الكهرباء في ألمانيا تسليم العام المقبل بنسبة 11% إلى 505 يورو لكل ميجاوات/ساعة.