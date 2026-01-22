زيلينسكي ينتقد رد فعل أوروبا إزاء حرب روسيا في أوكرانيا

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حلفاءه الأوروبيين، اليوم الخميس، بسبب ما صوره باعتباره رد فعل القارة البطيء المفتت وغير الكافي إزاء "الغزو الروسي المستمر منذ نحو أربع سنوات وعدوانها الدولي المستمر"، وفق قوله.

وسرد زيلينسكي، في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، مجموعة من الشكاوى والانتقادات لأوروبا، التي قال إنها تركت أوكرانيا تحت رحمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط ضغط أمريكي مستمر للتوصل لتسوية من أجل السلام.

وذكر زيلينسكي في خطابه أن "أوروبا تبدو ضائعة"، وحث القارة على أن تصبح قوة عالمية. وقارن بين رد فعل أوروبا مع خطوات واشنطن الجريئة في فنزويلا وإيران.

وأشار الممثل الكوميدي السابق إلى فيلم "جراوندهوج داي - يوم الغرير" الذي يعيش فيه البطل نفس اليوم مرارا وتكرارا.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "أنهيت خطابي العام الماضي هنا في دافوس بكلمات: (أوروبا بحاجة إلى معرفة كيفية الدفاع عن نفسها). ومرت سنة، ولم يتغير شيء. ما زلنا في موقف يلزمني بقول نفس الكلمات مجددا".