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مقتل 3 مراهقين بالرصاص بعد حادث سير في تايلاند

بانكوك - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 2:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 2:19 م

قتل رجل وهو تحت تأثير المخدرات على ما يبدو ثلاثة مراهقين في تايلاند بعد حادث سير.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية استنادا إلى بيانات الشرطة، أن المشتبه به كان يقود سيارته في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء في مقاطعة كرابي بجنوب البلاد عندما اصطدم بدراجة بخارية كانت تحمل 3 طلاب (فتى وفتاتين، جميعهم 18 عاما). وعندما وصلت فرق الطوارئ وجدت الثلاثة مقتولين بالرصاص في خندق. واُضرِم النار في الدراجة البخارية.

وتعقبت الشرطة الجاني المشتبه به، 42 عاما، ووجدته في منزله. وبحسب البيانات كان المشتبه به مسلحا وحاول الفرار. وعندما تم القبض عليه أخيرا، أدلى الرجل بأقوال متضاربة حول ما حدث.

ومع ذلك اعترف بتناول حبتين من أقراص الميثامفيتامين أمس الاثنين. وتم إيداع المتهم السجن الاحتياطي.

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