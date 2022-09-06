أول تعليق من شيخ الأزهر عن جدل واجبات وحقوق الزوجة

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الحياة الزوجية لا تبنى على الإلزام، ولكن على المحبة والمساندة المتبادلة.



وأضاف في ما نشرته صحيفة صوت الأزهر الناطق بلسان مشيخة الأزهر، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الصاوي: "المرأة الركن الأهم في بناء الأسرة الصالحة.. والإسلام أوجب تقديرها واحترام أدوارها".



وأثير خلال اليومين الماضيين جدلا في مصر حول واجبات وحقوق الزوجة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي وقت سابق اليوم، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن العلاقة الزّوجية علاقة سَكَن تكامُليّة، تقوم على المودة والمُسامحة، وحفظ حقوق الرّجل والمرأة والطّفل، وليست علاقة نديّة أو استثمارية نفعيّة، وتغذيةُ روح المادية والعدائيَّة فيها جريمة أخلاقيّة.



كما أن أُمومة المرأة وزوجيتها، ورعايتها بيتها، وتخريجها أجيالًا صالحة للمجتمع رسالةٌ عظيمة، لا تضاهيها رسالة، وادعاء دونية هذه الأدوار طرح كريه؛ يُقصد به تخلى المرأة عن أهم أدوارها وتفكك أسرتها.



ولا يليق بقدسيّة الزّواج ومكانة الزّوجة فيه أن تُعامَل معاملة الأجير فى أسرتها، بأن تُفرَض لها أجرة محددة نظير أعمال رعاية أولادها وزوجها، وإنما على الزّوج واجب النّفقة بالمعروف لها ولأولادهما، وإفساد منظومة الأسرة يؤذن بفساد المُجتمعات.