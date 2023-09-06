عمال منشآت غاز شركة شيفرون في أستراليا يعلنون تنظيم إضراب لمدة أسبوعين بسبب الأجور

أعلن عمال منشآتين رئيسيتين للغاز الطبيعي المسال لشركة شيفرون الأمريكية في أستراليا اليوم الأربعاء اعتزامهم الإضراب عن العمل لمدة أسبوعين بسبب الخلاف مع إدارة الشركة بشأن الأجور وظروف العمل.

وأعلن تجمع نقابة أوف شور أليانس الممثل لعمال منشآتي جورجون وويتستون للغاز الطبيعي المسال في غرب أستراليا بدء الإضراب يوم 14 سبتمبر الحالي.

يذكر أن الخلاف بين العمال وشيفرون يتزايد، في حين يحاول الجانبان إيجاد أرضية مشتركة في المفاوضات.

ورفض التحالف الذي يضم نقابتي "اتحاد عمال أستراليا" و "أتحاد الملاحة البحرية الأسترالي" في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تأكيدات شيفرون بأن المفاوضات كانت "عسيرة" وتعهدت بتصعيد احتجاجاتها لتأكيد إصرارها على تحقيق مطالبها.

من ناحيته قال كولين بارفيت نائب رئيس شركة شيفرون إن الشركة تستهدف التوصل إلى حل للخلاف مع العاملين في منشآت الغاز الطبيعي المسال باستراليا لتحقيق مصلحة كل من الشركة والعمال وسوق الغاز الطبيعي.

وأضاف على هامش مؤتمر جازتك في سنغافورة: أمس "ندرك ضرورة أن يكون الحل جيدا لعمالنا وجيدا لنا وهذا سيكون جيدا لأسواق الطاقة".

وقال بارفيت إن الشركة منخرطة في محادثات نشطة مع ممثلي العمال، مشيرا إلى أن أسواق الغاز الطبيعي المسال تشهد إمدادات أفضل كثيرا مما كانت عليه قبل عام.

وفي مقابلة منفصلة، قال بارفيت إن الشركة لم تلغ أو تؤجل أي شحنات غاز مسال كنتيجة لخطر اضطراب ناتج عن إضراب عمالي.

يذكر أن اي إضراب عمالي في استراليا يمكن أن يخفض إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية بنسبة 10%. وفي حين تعتمد أوروبا على استيراد الغاز المسال من أستراليا، فإنها ستحتاج إلى الدخول في منافسة مع الدول الأخرى المستهلكة للغاز في آسيا للعثور على شحنات بديلة للغاز الأسترالي.