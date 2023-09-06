شولتس يعد باستثمارات جديدة في شركة السكك الحديدية الألمانية

وعد المستشار الألماني أولاف شولتس، باستثمارات جديدة في شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان)، لتحسين المصداقية، كجزء من الميزانية المقترحة لحكومته الائتلافية.

وقال شولتس للنواب أثناء مناقشة عامة في مجلس النواب الالماني (بوندستاج)، اليوم الأربعاء: "إننا نتعامل مع تراكم المشكلات الخاصة بالاستثمارات غير المنجزة في السكك الحديدية التي عانت من وفورات في التكاليف، سيتم تخصيص استثمارات إضافية بقيمة 24 مليار يورو (26 مليار دولار) للسكك الحديدية على مدار الأعوام الأربعة المقبلة".

ووصف المستشار الألماني برنامج الاستثمارات بأنه الأكبر خلال مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة "منذ القاطرة البخارية".

وذكر أن الطرق والسكك الحديدية صارت قديمة ومتهالكة وغير موثوقة، بسبب نقص الاستثمارات وقلة الصيانة، مضيفا أن الأفراد يرغبون في أن تعمل البلاد بصورة صحيحة، وأن تتحرك القطارات في الوقت المحدد.

جدير بالذكر أن شركة "دويتشه بان" عانت خلال الأعوام الأخيرة بسبب التأخير المزمن في قطارات الركاب التابعة لها. وفي عام 2022، تأخر أكثر من ثلث قطارات المسافات الطويلة التابعة للشركة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.