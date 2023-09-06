الولايات المتحدة تعلن تزويد أوكرانيا بذخائر يورانيوم منضّب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، أن واشنطن ستورد مقذوفات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار.

وبحسب بيان صحفي، فإن الشحنات المعلن عنها من المستودعات العسكرية الأمريكية تضمنت قذائف دبابات "أبرامز" عيار 120 ملم تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وتشمل هذه الحزمة: معدات دفاع جوي إضافية، ذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات، بما في ذلك قذائف اليورانيوم المنضب لدبابات "أبرامز" الموعودة، وغيرها من المعدات، وفقا لوكالة روسيا اليوم.



وتشمل القدرات الموجودة في هذه الحزمة، والتي تبلغ قيمتها ما يصل إلى 175 مليون دولار، معدات لدعم أنظمة الدفاع الجوي وذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ المدفعية هيمارس، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، أنظمة وقذائف هاون عيار 81 ملم، ذخيرة دبابة من اليورانيوم المنضب عيار 120 ملم لدبابات "أبرامز".

كما تضم أنظمة جافلين ومضادات للدروع، وأكثر من 3 ملايين طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة، أنظمة الملاحة الجوية التكتيكية، وأنظمة الاتصالات التكتيكية، وذخائر لإزالة العوائق، وقطع الغيار والصيانة وغيرها من المعدات الميدانية.