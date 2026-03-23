ترامب: أمرت بتعليق الضربات ضد منشآت الطاقة الإيرانية بعد مباحثات مثمرة مع طهران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أجريتا خلال اليومين الماضيين، محادثات «جيدة ومثمرة للغاية»، بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل للحرب الجارية في الشرق الأوسط.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «استنادًا إلى مضمون هذه المحادثات المعمقة والمفصلة والبناءة، والتي ستستمر طوال هذا الأسبوع، أصدرتُ تعليماتي لوزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية وبنيتها التحتية للطاقة لمدة خمسة أيام، رهنا بنجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية».

وهدد ترامب، يوم السبت «بتدمير» محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تعد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل في غضون 48 ساعة، وذلك بعد يوم واحد فقط من حديثه عن «إنهاء» الحرب، التي دخلت أسبوعها الرابع.

في المقابل، حذر الحرس الثوري الإيراني في بيان الاثنين، من استهداف محطات الكهرباء في إيران، متوعدا باستهداف محطات الكهرباء التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك محطات الكهرباء في دول المنطقة، إضافة إلى البنى التحتية الاقتصادية والصناعية وقطاع الطاقة، التي يملك الأمريكيون حصصا فيها، على حد قوله.

من جهته، قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم الاثنين، إن الأزمة في الشرق الأوسط «شديدة للغاية» وأسوأ من الصدمتين النفطيتين في السبعينيات مجتمعتين. واستقرت أسعار النفط إلى حد كبير اليوم الاثنين بعد تقلبات واسعة في وقت سابق من التداولات.