هبوط الدولار عالميا بعد هدنة مؤقتة للحرب الأمريكية على إيران

سجل مؤشر الدولار، عالميا انخفاضات واسعة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفًا مؤقتًا للحرب الأمريكية على إيران.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 99.317 نقطة.

وتراجع سعر الدولار مقابل الين بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 158.87 ينًا لكل دولار، كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنحو 0.20% إلى 1.3371 دولار لكل جنيه إسترليني، في حين انخفض اليورو بنحو 0.13% ليسجل 1.1560 دولار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اليوم، عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مثمرة بشأن التوصل إلى حل شامل للنزاعات في الشرق الأوسط.

وأضاف أن المباحثات ستستمر طوال الأسبوع؛ مما هدأ مخاوف الأسواق العالمية.