روسيا تؤكد رفضها القاطع للضربات الأمريكية الإسرائيلية على البنية التحتية النووية الإيرانية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، رفض موسكو القاطع للضربات الأمريكية الإسرائيلية على البنية التحتية النووية الإيرانية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الروسية، ناقش الطرفان الوضع في الخليج العربي، الذي تدهور بشكلٍ حاد نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

وشدد لافروف، على الرفض القاطع للضربات الأمريكية الإسرائيلية على البنية التحتية النووية الإيرانية، بما في ذلك محطة «بوشهر» النووية، لما تشكله من مخاطر غير مقبولة على سلامة الأفراد الروس، فضلا عن عواقبها البيئية الكارثية على جميع دول المنطقة.

وبحسب البيان، «أعربت روسيا وإيران عن قلقهما إزاء التوسع الخطير للصراع الذي أشعلته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في الشرق الأوسط، ليصل إلى بحر قزوين».

من جانبه، أكد الوزير الروسي ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية والتوصل إلى تسوية سياسية تراعي المصالح المشروعة لجميع الأطراف المعنية، ولا سيما إيران.

وأوضح لافروف، أن روسيا ستلتزم بهذا الموقف في مجلس الأمن الدولي، فيما شكر عراقجي القيادة الروسية على الدعم الدبلوماسي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إن ‌الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة وبناءة مع إيران، وإنه سيأمر الجيش بتأجيل أي ضربات عسكرية ضد محطات ⁠الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في إيران.

وجاءت خطوة ترامب عقب تهديد إيران بمهاجمة محطات الكهرباء الإسرائيلية، وتلك التي تزود القواعد الأمريكية في منطقة الخليج إذا استهدفت الولايات ‌المتحدة ⁠شبكتها للكهرباء.

وذكر ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن المحادثات مع إيران ستستمر ⁠طوال الأسبوع.

وكتب: «أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد ⁠محطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة ⁠خمسة أيام، والأمر يتوقف على نجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية».