قدم خريجو الدفعة الثالثة من استوديو المواهب، المجموعة (B) من مركز الإبداع الفني، دفعة علي فايز، ليلة جديدة من العرض المسرحي "حاجة تخوف" على مسرح المركز، تحت صياغة وإخراج خالد جلال، بحضور عدد من نجوم الفن منهم الفنانين محمد هنيدي ورانيا فريد شوقي وهشام إسماعيل وليلى عز العرب وعلاء مرسي وميدو عادل ومحمد يونس والمخرج عصام السيد.

يدور العرض حول راوي يجسده مخرج العرض، الذي يحكي عن مجموعة من البشر ركبوا معًا في سيارة وبدأوا يفكرون في أحلامهم ومخاوفهم وكوابيسهم. فجأة، يجدون أنفسهم على عتبة صحراء كبيرة، ليظهر لهم مسخ قبيح يحمل قنديلًا منيرًا في "عز النهار". تتصاعد الأحداث ليكتشفوا أنهم محبوسون في منزل يظهر أهله فجأة ويختفون، ويحذرهم أهله من النظر إلى المرايا التي يحتويها المنزل.

شارك في بطولة العرض: هبة كامل، محمد حسيب، أشرف مهدي، مي حمدي، نادر جودة، يحيى محمود، نهى نبيل، محمد نديم، شريف رجب، خلود خالد، محمد سراج، ومنة حمدي، وأسماء غنيم، نورا نبيل، شريف إسماعيل، نانسي السمري، مدرونا سليم، أحمد خليل، جهاد أشرف، محمود جراتسي، محمد حسين "مودي"، سلمى هاني، نزار سيف، هبة السويسي، حبيبة زيتون، مجدي حمزة، لقاء الصيرفي، عمر أسامة، حبيبة النادي، شيماء بن عشا، مصطفى منصور، شاهندا علي، أية سليمان، أمنية سيد، عمر لطفي، شيماء عصمت، مارك نادي، مريم محروس، محمد القرشي، نسمة نور الدين، محمد إبراهيم، منار عمار، شريف حليم، ودنيا حلمي.

تصميم الملابس: محمد نديم، وتصميم أزياء الفتيات: هبة كامل، ومصممو الديكور: الدكتور أشرف مهدي ونادر جودة، والإعداد الموسيقي: محمد سراج ومارك نادي، والمخرج المنفذ: علا فهمي.