رئيس شركة العاصمة الإدارية: الوصول إلى 30 ألف ساكن رقم كبير جدا في 7 سنوات

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن تجاوز عدد السكان المقيمين إقامة دائمة في العاصمة حاجز الـ 30 ألف نسمة، بما يعادل قرابة 8 آلاف أسرة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تعمير» المذاع عبر فضائية «ON E» إن الأعداد في تزايد يومي ومستمر، معتبرا أن الوصول إلى هذا الرقم في غضون سبع سنوات فقط من بدء إنشاء مدينة من الصفر «ليس رقمًا صغيرًا» كما قد يبدو للبعض.

وأوضح أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الممتدة على مساحة 40 ألف فدان، توازي في مساحتها أربعة أضعاف مدن كبرى مثل الشيخ زايد أو الشروق.

وأضاف: «عندما نقول إن هناك 30 ألف شخص يعيشون في المدينة بعد سبع سنوات فقط من إنشائها، فهذا يعتبر رقما كبيرًا جدًا».

وتوقع أن يتضاعف عدد السكان بحلول نهاية العام الجاري، لافتا إلى تركيب ما يقرب من 12 ألف عداد كهرباء حتى الآن، وهو ما يترجم إلى نحو 12 ألف أسرة، قد يصل تعداد أفرادها إلى ما بين 60 لـ70 ألف نسمة.

وذكر أن طلبات تركيب العدادات الجديدة في تزايد مستمر مع بدء المطورين وهيئة المجتمعات العمرانية في تسليم الوحدات لأصحابها، مضيفا أن زيادة عدد السكان قد يصاحبها ظهور بعض الشكاوى تُدرس بعناية من أجل تحسين الخدمة المقدمة للوصول إلى أعلى مستويات الجودة ورضا المواطنين.