اليمن: مقتل قائد عسكري ومرافقه بمواجهات ضد الحوثيين في مأرب

قُتل قائد عسكري يمني وأحد مرافقيه، اليوم السبت، في مواجهات ضد الحوثيين في محافظة مأرب النفطية شرقي البلاد.

وذكر مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن العقيد خالد مثنى رئيس أركان حرب الجبهة الجنوبية في مأرب قُتل بمواجهات ضد الحوثيين في منطقة الفليحة بالمحافظة.

وأضاف أن المواجهات أسفرت أيضا عن مقتل أحد مرافقي القائد العسكري، دون ذكر مزيد من المعلومات.

ولفت إلى أن الضابط مثنى يعد واحدا من القيادات الميدانية البارزة، وسبق أن أصيب بجراح في أكثر من جبهة خلال قتاله الحوثيين.

وتعد محافظة مأرب من أكثر الجبهات اليمنية التي تشهد مواجهات متكررة بين القوات الحكومية والحوثيين، وتخلف في العادة قتلى وجرحى من الجانبين.