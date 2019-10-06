رئيس فالنسيا يتلقى تهديدات بالقتل عبر رسائل الهاتف

أعلن نادي فالنسيا الإسباني تلقي رئيسه أنيل مورثي تهديدات بالقتل في الساعات الأخيرة، عبر رسائل نصية إلى هاتفه المحمول من أرقام مجهولة.

أعلن نادي فالنسيا الإسباني تلقي رئيسه أنيل مورثي تهديدات بالقتل في الساعات الأخيرة، عبر رسائل نصية إلى هاتفه المحمول من أرقام مجهولة.

أعلن نادي فالنسيا الإسباني تلقي رئيسه أنيل مورثي تهديدات بالقتل في الساعات الأخيرة، عبر رسائل نصية إلى هاتفه المحمول من أرقام مجهولة.