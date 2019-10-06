رئيس فالنسيا يتلقى تهديدات بالقتل عبر رسائل الهاتف

أعلن نادي فالنسيا الإسباني تلقي رئيسه أنيل مورثي تهديدات بالقتل في الساعات الأخيرة، عبر رسائل نصية إلى هاتفه المحمول من أرقام مجهولة.
وأشار بيان للنادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت "أرسلت الخدمات القضائية بالنادي للشرطة تهديدات خطيرة، بعضها بالموت، تلقاها رئيس النادي خلال الساعات الأخيرة على هاتفه المحمول".
وواجه رجل الأعمال السنغافوري انتقادات لاذعة من جماهير "الخفافيش" من إعلان مالك النادي، بيتر ليم، إقالة المدرب السابق مارسيلينو جارسيا تورال منذ شهر تقريبا، وتعيين المدرب الشاب ألبرت سيلاديس بدلا منه.
ووجهت الجماهير هتافات عدائية لأنيل، للمطالبة برحيله عن النادي، وذلك خلال مباراة اليوم التي حسمها الفريق بهدفين لواحد على حساب ديبورتيفو ألافيس ضمن الجولة الثامنة لليجا.