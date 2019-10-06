محافظ جنوب سيناء يكرم الفنان مدحت صالح و مي فاروق ويسرا سعوف

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كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الفنان الكبير مدحت صالح والمطربة مي فاروق والمغنية المغربية يسرا سعوف، عقب الانتهاء من الحفل الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ احتفالا بالذكري الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر لقناة "إم بي سي مصر" والعاملين بها لإقامة بشرم الشيخ.

وكانت قد أقامت محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع شبكات قنوات "إم بي سي مصر" حفلا فنيا بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، والذي استمر حتي الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد.

وأحيا الحفل الفنان مدحت صالح والفنانة مي فاروق والفنانة الشابة يسرا سعوف بحضور كتاب وصحفيين وأعضاء برلمانين وشخصيات عامة وقيادات أمنية ومشايخ وعواقل جنوب سيناء وجمع غفير من مواطني المحافظة.

وكان المحافظ قد وجه الدعوة للجميع لحضور الحفل بالمجان ابتهاجا بذكري نصر أكتوبر.