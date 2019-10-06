الداخلية العراقية: أكثر من 6 آلاف مصاب و100 شهيد سقطوا خلال الاحتجاجات

نعى متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، القتلى الذين وقعوا إثر المظاهرات التي شهدتها البلاد، سواء من صفوف المتظاهرين أو القوات الأمنية، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم الأحد لمتحدثي وزارات الدفاع والداخلية والصحة العراقية، أن عدد المصابين في المظاهرات قد بلغ نحو 6107 مصاب، معقبًا أن عدد القتلى وصل إلى نحو104 شهيد من بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وتابع: "هذا العدد يشمل قتلى القوات الأمنية، والمتظاهرين"، مشيرًا إلى أن مصابي القوات الأمنية بلغ نحو 1241 مصابًا، بينما وصل عدد القتلى إلى 8 شهداء.