كشفت تقرير إخباري، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يتطلع لحسم صفقة ضم الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، بعد 3 أشهر فقط من رفض مانشستر يونايتد نحو ثلث هذا الرقم لدفعه إلى لاعب الوسط الهولندي.

يونايتد فشل في عمل صفقة لضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًأ، بعدما طلب أياكس 35 مليون جنيه إسترليني لضمه.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ريال مدريد يقدم خطوة جديدة لضم اللاعب بنهاية الموسم، ووضح بشكل جلي أنه لن يفرط أبدًا في اللاعب الهولندي، وهو الآن مستعد لقبول دفع هذا المبلغ الضخم من أجله.

وكان فان دي بيك، الذي ترعرع في أكاديمية أياكس، ضمن الفريق الذي تعرض للهزيمة من يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي عام 2017.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فان دي بيك، ساعد فريقه الهولندي على تقديم مستوى رائع الموسم الماضي، سجل أمام توتنهام في دوري الأبطال في الدور نصف النهائي، كما سجل 12 مرة الموسم الماضي وساعد الفريق بتسجيل 3 أهداف في الموسم الجاري.