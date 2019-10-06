سقط فريق مانشستر سيتي في فخ الخسارة أمام ضيفه وولفرهامبتون صفر / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين وولفرهامبتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه أداما تراوري الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 80 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى عشر نقاط في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف ليفربول المتصدر.

وهذه الهزيمة هي الثانية لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة، فيما يعد هذا الفوز هو الثاني لوولفرهامبتون في الدوري مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع.