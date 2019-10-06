ألمانيا ترحل مجموعة أخرى من طالبي اللجوء الأفغان إلى كابول

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قال مسؤول أفغاني في شؤون الهجرة، إنه من المقرر أن ترحل ألمانيا مجموعة أخرى من طالبي اللجوء الأفغان إلى كابول، الأربعاء المقبل.

وسوف تكون هذه المجموعة الـ28 التي سوف يتم ترحيلها منذ ديسمبر 2016، ليبلغ عدد الأفغان الذين تم إعادتهم 676 أفغانيا.

وتثير عملية الترحيل جدلا في ألمانيا، حيث يقول المنتقدون إن الوضع في أفغانستان خطير للغاية ولا يجب إعادة طالبي اللجوء.

يشار إلى أن المدنيين عادة ما يكونون هدف هجمات حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابي.

جدير بالذكر أن 1366 مدنيا لقوا حتفهم في الصراع في الفترة من يناير وحتى يونيو الماضيين بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.