قوات أمريكية تقتل شخصا وتختطف اثنين في عملية إنزال بمناطق سيطرة النظام السوري

قتلت القوات الأمريكية شخصا واختطفت اثنين في عملية إنزال هي الأولى من نوعها في مناطق سيطرة الحكومة السورية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، فجر اليوم الخميس.

وقالت مصادر مطلعة في محافظة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن القوات الأمريكية نفذت عملية إنزال جوي فجر اليوم في قرية ملوك السراي 15 كم جنوب مدينة القامشلي وقتلت شخصا واختطفت آخرين أحدهما قائد مجموعة من القوات الرديفة التابعة للجيش السوري.

وأكدت المصادر، أن عملية الإنزال تبعها إطلاق رصاص كثيف من القوات الأمريكية المهاجمة حيث ردت عناصر القوات الحكومية والأهالي عليهم وأصابت عددا من المهاجمين، ذاكرة أن عملية الإنزال تمت بواسطة أربع طائرات مروحية أمريكية.

وتسيطر الحكومة السورية على معظم ريف مدينة القامشلي الجنوبي في حين تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مناطق الريف الشرقي والغربي.

ونفذت القوات الأمريكية عشرات عمليات الإنزال في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وخاصة في محافظة دير الزور، إضافة إلى عدة عمليات طالت قياديين من تنظيم داعش، وجماعة حراس الدين في مناطق ريفي حلب وإدلب شمال سوريا، التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المسلحة.