صندوق الاستثمارات السعودي يعلن إتمام طرح أول سنداتٍه الخضراء بـ3 مليارات دولار

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الخميس، إتمام طرح أولى سنداته الخضراء الدولية وذلك ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة الدولي لإصدار أدوات الدين، حيث أصدر الصندوق سندات المئة سنة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم، بلغ إجمالي الطرح ثلاثة مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 25ر11 مليار ريال)، بهدف تمويل أو إعادة تمويل استثمارات الصندوق الخضراء، وتأتي ضمن جهود الصندوق بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 24 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 90 مليار ريال)، كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من ثمانية أضعاف إجمالي الإصدار مقسمة على شرائح.

وتبلغ قيمة الشريحة الأول 25ر1 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 69ر4 مليارات ريال) لسندات مدتها خمس سنوات، والثانية بقيمة 25ر1 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 69ر4 مليارات ريال) لسندات مدتها 10 سنوات، والثالثة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 88ر1 مليار ريال) لسندات مدتها 100 سنة.

ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على الإصدار الأول للصندوق ثقتهم بدور الصندوق كداعم أساسي لاقتصاد المملكة العربية السعودية ومكانة الصندوق كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا.

ويأتي إصدار السندات الأولية بعد أن قام الصندوق في شباط/ فبراير الماضي بإصدار وثيقة تتضمن إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالصندوق، الذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويتوافق مع المعايير المحددة في مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، ومبادئ القروض الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق الدين (LMA).

ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة توظيف محصلات هذا الإصدار لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة، وفي مقدمتها: الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، ومكافحة التلوث، والمباني الخضراء ووسائل النقل.