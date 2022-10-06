أردوغان وباشينيان يجريان أول محادثات بين قادة من تركيا وأرمينيا منذ 13 عاما

من المتوقع أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أول محادثات بين قادة البلدين منذ 13 عاما، اليوم الخميس، في محاولة لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس بأن الاجتماع المقرر في براغ، يأتي في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان للتغلب على إرث من العداء استمر لعقود بسبب القتل الجماعي للأرمن في تركيا العثمانية في عام 1915، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى بأنه إبادة جماعية، الامر الذي ترفضه أنقرة.

يشار إلى أنها أول مواجهة بين قادة تركيا وأرمينيا منذ إجراء محاولة باءت بالفشل، لإقامة علاقات بين البلدين في عام 2009.

تأتي المحادثات في الوقت الذي يتم فيه تكثيف الجهود الدولية أيضا من أجل حل الصراع بين أرمينيا ودولة أذربيجان المجاورة على منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها منذ فترة طويلة.