إسرائيل ترفض مطالب لبنان بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

قال ممثل حكومي رفيع المستوى في تل أبيب، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد لن يقدم تنازلات تتوافق مع التصريحات اللبنانية عن حل وسط اقترحته الولايات المتحدة بشأن الحدود البحرية بين البلدين.



وقال المسؤول: "لابيد لن يقدم أي تنازلات بشأن القضايا الأمنية، حتى لو كان ذلك يعني عدم التوصل إلى اتفاق في المستقبل المنظور."



واجتمع مجلس الوزراء المصغر في إسرائيل​ ​اليوم لبحث الأمر وسط مخاوف من أن يسبب انهيار المفاوضات تصاعد التوتر الإقليمي.



وكان المفاوض الأمريكي آموس هوكشتاين سلم الاقتراح في وقت سابق إلى الجانبين، وهما رسميا في حالة حرب، بعد عامين من المحادثات.



ولم يتم الإعلان عن التعديلات اللبنانية التي أبلغت بيروت الولايات المتحدة بها قبل أيام قليلة، لكن المعارضة الإسرائيلية أعربت عن مخاوفها من أن التغييرات ستمثل تنازلات لحزب الله اللبناني.



ويتعلق الصراع الحدودي القائم منذ عقود بمساحة 860 كيلومترا مربعا قبالة الساحل، ويقول الجانبان إنها منطقة اقتصادية خالصة. وتفاقم الصراع بسبب اكتشاف الغاز الطبيعي في المنطقة.



ويقضي حل وسط مقترح بأن يستغل لبنان حقل "قانا"، في حين تستغل إسرائيل حقل "كاريش". وأسقطت القوات الإسرائيلية عددا من طائرات حزب الله المسيرة فوق منصة "كاريش" في بداية شهر يوليو الماضي.



وقال ممثل الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل ستبدأ استغلال حقل "كاريش" في أقرب وقت ممكن، وأضاف: "إذا حاول حزب الله، أو أي شخص آخر، تدمير حقل كاريش أو تهديدنا، ستتوقف المحادثات بشأن الحدود البحرية على الفور".