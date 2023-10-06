العراق يوقع مذكرة لاستيراد الغاز من تركمانستان لتشغيل المحطات الكهربائية

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وقع العراق تركمانستان اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم لتوريد الغاز التركمانستاني إلى البلاد ضمن ‏خطط الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وضمان تجهيز مستقر ومستدام للطاقة الكهربائية خلال الفترة القادمة.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء العراقية، أن المذكرة وقعها عن الجانب العراقي زياد علي فاضل، وعن الجانب التركمانستاني ماكسات ‏باباييف، وزير الدولة لشئون الغاز.

وقال فاضل للصحفيين إن هذا الاتفاق له "منافع إيجابية من خلال ‏إضافة كميات غاز من مصادر متعددة تدعم ديمومة تجهيز الطاقة الكهربائية في العراق بشكل موثوق ومستدام للمواطنين".

وأوضح أن آلية توريد الغاز التركمانستاني ستتم من خلال "استخدام شبكة الأنابيب في ايران المرتبطة بأنابيب النقل العراقية وصولا إلى محطات الطاقة في ‏البلاد". ‏

وذكر وزير الكهرباء "أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ مشاريعها ‏الاستراتيجية لاستثمار الغاز المحلي خلال سقف زمني محدد، ومن المؤمل أن ترى النور في ‏غضون عامين أو ثلاثة". ‏

من جانبه صرح الوزير التركمانستاني، بأن "مذكرة التفاهم التي ‏وقعت اليوم، هي الخطوة الأولى لتعزيز التعاون المشترك، وستكون فائدتها أكبر على الشعبين ‏الصديقين".

ووصف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم، الاتفاق بأنه "خطوة مهمة لتعزيز فرص التعاون بين البلدين".

وأكد خلال اجتماعه مع باباييف: "حرص الحكومة العراقية على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي مع تركمانستان في مجال النفط والطاقة"، بحسب بيان لوزارة النفط العراقية.

وأضاف: "تم بحث توسيع آفاق التعاون المشترك في قطاع النفط والطاقة، والعراق وتركمانستان يمتلكان إمكانيات كبيرة في هذه المجالات".